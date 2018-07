BPER: Unipol sale al 15,06%

michele fanigliulo 2 luglio 2018 - 10:05

MILANO (Finanza.com)

Unipol sale ancora e si porta al 15,06% del capitale di Bper. A dirlo è stato direttamente il gruppo in una nota “alla data odierna la partecipazione che Unipol Gruppo detiene, in via diretta e indiretta, in BPER ammonta pertanto a n. 72.500.000 di azioni, pari al 15,06% del capitale sociale della stessa.”Raggiunto dunque l’obiettivo comunicato 21 giugno. Data in cui il rastrellamento di titoli attraverso un reverse accelerated book building si era fermato al 3,25%. Nella stessa giornata Unipol aveva acquistato altre azioni sul mercato, salendo al 14,23% di Bper. Ora, dopo nuovi acquisti, la compagnia bolognese è arrivata alla soglia del 15,06% che si era prefissata.Il gruppo assicurativo ha l’ok delle autorità per salire fino al 19,9% del capitale.