BIM: concluso repo con Veneto Banca da 300 milioni di euro

Luca Fiore 20 gennaio 2017 - 20:02

MILANO (Finanza.com)

Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni ha annunciato di aver effettuato un’operazione di repo con la Capogruppo Veneto Banca per 300 milioni di euro, a condizioni di mercato e con una durata di due settimane.



Veneto Banca ieri ha comunicato di aver ottenuto dalla Commissione Europea la valutazione positiva per accedere alle misure di sostegno della liquidità e dunque per emettere ulteriori passività garantite dallo Stato.