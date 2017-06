BFF Banking Group: emesso bond senior non garantito per 200 milioni

Luca Fiore 22 giugno 2017 - 16:58

BFF Banking Group ha annunciato di aver collocato un nuovo prestito obbligazionario senior, non assistito da garanzie e privo di rating, con scadenza 2022, per un importo nominale complessivo di 200 milioni di euro, emesso dalla capogruppo Banca Farmafactoring.L’operazione segue il rimborso, avvenuto il 12 giugno 2017, del primo prestito obbligazionario senior non garantito di 300 milioni, della durata di 3 anni, emesso nel giugno 2014.Le obbligazioni, collocate presso investitori istituzionali, saranno emesse con un valore nominale di 100 mila euro e multipli integrali di mille euro. Il prezzo dell’emissione è di 99,619%; le obbligazioni prevedono una cedola fissa annua del 2%.