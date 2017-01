BB Biotech: chiuso un 2016 ad alta tensione per il settore, proposto dividendo ordinario da 2,75 chf

Alessio Trappolini 20 gennaio 2017 - 10:53

MILANO (Finanza.com)

BB Biotech in rialzo a Piazza Affari, dove guadagna lo 0,80% a 50,30 euro dopo aver snocciolato i dati di bilancio relativi al quarto trimestre e all’intero esercizio del 2016.



L’azienda svizzera nell’ultimo quarto del 2016 ha registrato una perdita netta pari a 24 milioni di franchi svizzeri, a fronte di un utile 511 milioni del pari periodo 2015. L’andamento “sconta la volatilità dei titoli biotech che ha caratterizzato l’ultima parte dell’anno”, sottolinea il management del gruppo nella nota di accompagnamento alla relazione.



Volatilità che secondo gli amministratori è da attribuire allo scenario di eventi politici che ha costellato il 2016 ma non dovrebbe protrarsi nel nuovo anno.



“BB Biotech prevede che il 2017 imprimerà un’accelerazione a importanti approvazioni di prodotti e alla pubblicazione di dati fondamentali nel settore biotech in generale e nel proprio portafoglio in particolare”, si legge nel comunicato di questa mattina.



Dal punto di vista borsistico, nell’ultimo quarto di anno, Bb Biotech ha segnato un rialzo del 10,4% in franchi, del 12,8% in euro e del 5,5% in dollari, beneficiando del rafforzamento del dollaro e della riduzione dello sconto rispetto al NAV.



Il Cda ha proposto all'assemblea generale il pagamento di un dividendo ordinario di 2,75 franchi svizzeri per azione.