BB Biotech: archivia buon 1° trimestre grazie agli investimenti long term in innovazione

michele fanigliulo 26 aprile 2019 - 08:44

MILANO (Finanza.com)

Nel corso del primo trimestre 2019 le azioni BB Biotech hanno guadagnato il 24.2% in CHF e il 25.4% in EUR. Il portafoglio è cresciuto del 31.1% in CHF, del 32.3% in EUR e del 29.4% in USD. L’utile netto si è attestato a CHF 890 milioni, contro i CHF 28 milioni registrati nello stesso periodo del 2018.L’impatto valutario ha contribuito per l’1.9% alla performance del portafoglio, poiché il dollaro USA si è moderatamente apprezzato nei confronti del franco svizzero. I calcoli del rendimento per BB Biotech tengono conto della distribuzione del dividendo approvato dagli azionisti in occasione dell’Assemblea generale tenutasi il 21 marzo 2019.Il management ha incrementato i crediti a breve termine, portando i livelli di investimento dal 106.2% al 109.8% durante il trimestre in rassegna.BB Biotech ha effettuato il pagamento del dividendo proposto di CHF 3.05 per azione. Il Consiglio di Amministrazione ha confermato la prosecuzione dell’attuale politica di distribuzione dei dividendi anche in futuro e prevede di corrispondere il dividendo regolare pari al 5% del prezzo medio dell’azione rilevato nel mese di dicembre.Come delineato nell’aggiornamento del terzo trimestre 2018, il team di gestione ha continuato nel primo trimestre 2019 a ridurre gli investimenti in titoli large cap e a incrementare la ponderazione delle società a piccola e media capitalizzazione già in portafoglio, nonché quella di nuove società attive nel campo delle terapie geniche.