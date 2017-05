Azimut: titolo tonico a Piazza Affari, raccolta da inizio anno già a quota 2,5 miliardi di euro

Alberto Bolis 9 maggio 2017 - 12:06

MILANO (Finanza.com)

Azimut tonica a Piazza Affari, dove mostra un rialzo di circa 2 punti percentuali a 19,44 euro, all'indomani dei dati sulla raccolta che in aprile è stata positiva per 278 milioni di euro, raggiungendo quota 2,5 miliardi di euro da inizio anno. Gli analisti di Mediobanca spiegano che la raccolta della società attiva nel risparmio gestito ha già raggiunto il 43% delle previsioni per l'intero 2017.