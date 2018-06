Azimut sbanda in Borsa, Timone Fiduciaria sale al 24,2%

Titta Ferraro 5 giugno 2018 - 17:27

MILANO (Finanza.com)

Finale di seduta difficile per Azimut arrivata a cedere oltre il 4% sotto quota 14 euro. Timone Fiduciaria, che riunisce gli azionisti aderenti al patto di sindacato Azimut Holding, ha fatto sapere che 1.206 azionisti aderenti al Patto hanno acquistato circa 7 milioni di azioni ordinarie Azimut Holding, pari al 5% del capitale sociale al netto delle azioni proprie (4,9% del capitale sociale complessivo). L'operazione di rafforzamento della partecipazione azionaria porta Timone al 24,2% del capitale di Azimut Holding.Le azioni oggetto dell'operazione sono state acquistate ad un prezzo medio pari a 14,37 euro per azione. Peninsula Investments II S.C.A. parteciperà all’operazione come investitore finanziario, ed entrerà immediatamente nel patto di sindacato con una partecipazione potenziale in Azimut Holding del 2,8%, divenendo il primo investitore istituzionale del Patto con oltre il 10%.L’importo totale raccolto dal Management, Consulenti Finanziari, gestori e dipendenti del gruppo è di 77 milioni, di cui 25 milioni per la costituzione di una garanzia a favore della banca finanziatrice.