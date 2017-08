Azimut: raccolta positiva per 371 mln a luglio, via libera al controllo di istituto in Brasile

Valeria Panigada 10 agosto 2017 - 14:57

Azimut ha registrato nel mese di luglio una raccolta netta positiva per 371 milioni, portando così la raccolta netta da inizio anno a superare 3,8 miliardi. Il totale delle masse comprensive del risparmio amministrato si attesta a fine luglio a 47,5 miliardi, di cui 38,5 miliardi fanno riferimento alle masse gestite. In occasione dei dati mensili, Azimut ha anche annunciato il rilascio da parte delle autorità brasiliane dell’autorizzazione per assumere il controllo di un’istituzione finanziaria brasiliana (FuturaInvest DTVM) autorizzata alla distribuzione di prodotti finanziari.