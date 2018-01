Azimut: raccolta netta positiva per 926 mln di euro a dicembre

Daniela La Cava 9 gennaio 2018 - 15:16

MILANO (Finanza.com)

Il gruppo Azimut ha chiuso il mese di dicembre con una raccolta netta positiva per 926 milioni di euro, portando così la raccolta netta dell’intero anno a quota 6,8 miliardi (superando il precedente record del 2015). Lo rende noto il gruppo guidato da Sergio Albarelli in un comunicato precisando che "il dato di raccolta ha beneficiato del consolidamento di un ramo d’azienda a Monaco e dell’acquisizione di Henderson Maxwell, l’ultima società di consulenza finanziaria in Australia entrata a far parte di AZ NGA". Al netto del consolidamento delle masse da queste acquisizioni, il gruppo Azimut ha conseguito nel mese di dicembre una raccolta netta positiva di circa 700 milioni. Il totale delle masse comprensive del risparmio amministrato si è attestato a fine dicembre a 50,4 miliardi, di cui 40,2 miliardi fanno riferimento alle masse gestite; è stato quindi raggiunto l’obbiettivo del Business Plan 2015-2019 con due anni di anticipo.