Azimut: raccolta netta positiva a maggio per 411 mln, grazie anche alle recenti acquisizioni

Valeria Panigada 12 giugno 2017 - 15:50

MILANO (Finanza.com)

Azimut ha registrato nel mese di maggio una raccolta netta positiva per 411 milioni di euro, portando così la

raccolta netta da inizio anno a circa 2,9 miliardi. Il dato di raccolta ha beneficiato del consolidamento di Mtp, l’ultima società di consulenza finanziaria in Australia entrata a far parte della controllata AZ Nga. Al netto del consolidamento delle masse da quest’ultima, Azimut ha conseguito a maggio una raccolta netta positiva di circa 270 milioni. "La crescita del gruppo nel mese è stata sostenuta anche dalle attività all’estero, che hanno ormai raggiunto oltre il 20% delle masse totali in gestione, divenendo un elemento fondamentale del nostro sviluppo”, ha commentato Sergio Albarelli, amministratore delegato di Azimut. Il totale delle masse comprensive del risparmio amministrato si attesta a fine maggio a 46,8 miliardi, di cui 38 miliardi fanno riferimento alle masse gestite.