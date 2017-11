Azimut: raccolta netta ottobre positiva per 959 mln di euro

Daniela La Cava 8 novembre 2017 - 15:26

MILANO (Finanza.com)

Nelmese di ottobre il gruppo Azimut ha registrato una raccolta netta positiva per 959 milioni di euro, portando così la raccolta netta da inizio anno a 5,5 miliardi. Il dato di raccolta, spiega la società, ha beneficiato del consolidamento di FHM, l’ultima società di consulenza finanziaria in Australia entrata a far parte di AZ NGA, e di AFM, acquisita tramite una delle nostre practice esistenti, Wise Planners. Al netto del consolidamento delle masse da queste ultime, il gruppo Azimut ha conseguito lo scorso mese una raccolta netta positiva di quasi 300 milioni. Il totale delle masse comprensive del risparmio amministrato si attesta a fine ottobre a 49,6 miliardi, di cui 39,8 miliardi fanno riferimento alle masse gestite.