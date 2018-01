Azimut: patto sindacato valuta aumento partecipazione, acquisterà fino al 10% del capitale

Titta Ferraro 15 gennaio 2018 - 11:04

MILANO (Finanza.com)

Timone Fiduciaria, che riunisce gli azionisti aderenti al patto di sindacato Azimut Holding, ha rimarcato che gli aderenti al patto hanno discusso, durante la convention di Gruppo riunitasi in data odierna, di dare avvio ad un progetto di studio e valutazione di una potenziale operazione di rafforzamento della partecipazione detenuta nel capitale di Azimut Holding.Questa operazione avrebbe l’intenzione, dopo l’accelerated bookbuilding del 2016, di rafforzare la partecipazione del Patto nel capitale di Azimut Holding e conferma la volontà di sostenere la crescita futura del Gruppo, e lesue interessanti prospettive, confermate dagli eccellenti risultati raggiunti. L’operazione, specifica una nota, potrebbe essere strutturata mediante l’acquisto, a leva o assistito da un finanziamento, da parte del Patto, eventualmente anche con la partecipazione di uno o più primari investitori, di azioni ordinarie Azimut sino ad un massimo del 10%, comunque per un numero di azioni che non obblighino il Patto al lancio di offerta pubblica di acquisto.