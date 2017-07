Azimut: patto sindacato avvia nuovo piano acquisto di azioni

Daniela La Cava 3 luglio 2017 - 15:26

MILANO (Finanza.com)

Timone Fiduciaria ha annunciato che gli azionisti aderenti al patto di sindacato Azimut Holding hanno deciso di avviare un nuovo piano avente a oggetto l’acquisto, in via periodica e continuativa, di azioni di Azimut Holding con l’obiettivo di consolidare e rafforzare il patto di sindacato. In particolare, il piano 2017 – che si affianca all'analogo piano già avviato nel 2016 - prevede che ciascun aderente destini un importo mensile fisso e prestabilito all'acquisto sul mercato di azioni Azimut Holding, utilizzando a tal fine proprie risorse finanziarie.Il piano 2017 - prosegue la società in una nota - prevede che gli acquisti vengano effettuati avvalendosi di un primario intermediario e che gli stessi siano posti in essere a condizioni di mercato, con cadenza mensile. Il piano 2017 inizierà a partire dal mese di luglio e si concluderà con la provvista che sarà messa a disposizione sino al giugno 2021. È prevista inoltre la facoltà per gli aderenti di revocare la propria adesione al piano.Dalla società hanno fatto sapere che a tale piano hanno aderito 238 partecipanti al Patto di sindacato Azimut Holding, per un controvalore complessivo (calcolato sull'intera durata del piano) pari a circa 3,6 milioni di euro. Complessivamente, tra il piano 2017 e quello già avviato nel 2016, hanno aderito un totale di 1193 partecipanti, per un controvalore complessivo (anche in questo caso calcolato sull'intera durata del piano) per circa 34 milioni. "Al piano 2016 e 2017 hanno preso parte anche dirigenti con responsabilità strategiche tra i quali il presidente di Azimut Holding, Pietro Giuliani, per circa 4,8 milioni, equivalente ad un acquisto mensile di 100 mila", si legge ancora nel comunicato.