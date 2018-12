Azimut: l'amministratore delegato Albarelli si dimette, lascerà il 25 gennaio

Valeria Panigada 18 dicembre 2018 - 14:43

MILANO (Finanza.com)

Azimut ha fatto sapere che l'amministratore delegato Sergio Albarelli ha risolto il suo rapporto di lavoro, per scelte personali. Le sue dimissioni saranno efficaci a partire dal prossimo 25 gennaio. A seguito delle dimissioni, il consiglio di amministrazione ha nominato per cooptazione Gabriele Blei, conferendogli la carica di amministratore fino alla nomina del nuovo amministratore delegato prevista con l’assemblea degli azionisti di aprile 2019.La notizia affossa il titolo a Piazza Affari. In una seduta intonata al rialzo, il titolo Azimut cede il 2,65% finendo sul fondo del listino principale.