Azimut, firmato accordo di distribuzione con Amissima Vita

Valeria Panigada 23 gennaio 2019 - 14:13

MILANO (Finanza.com)

Azimut, attraverso Azimut Financial Insurance, ha sottoscritto un accordo di distribuzione con Amissima Vita. I primi prodotti Vita collocati saranno due soluzioni di investimento con sottostante gestione separata. L'accordo, si legge nella nota, rientra nella strategia di crescita di Azimut per lo sviluppo con reti di consulenti, sia in ambito retail sia private banking. "Questa nuova partnership con Amissima - ha commentato Paolo Martini, amministratore delegato di Azimut Capital Management e di Azimut Financial Insurance - ci consente di ampliare e rinforzare la gamma di servizi offerti all’interno della nostra piattaforma”.