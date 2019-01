Azimut entra nel mercato dell’asset management in Egitto

Valeria Panigada 8 gennaio 2019 - 14:19

MILANO (Finanza.com)

Azimut fa in il suo ingresso in Egitto, acquistando l’intero capitale di Rasmala Egypt Asset Management, uno dei maggiori operatori indipendenti nel paese nordafricano attivo nel risparmio gestito. A seguito dell’operazione, Rasmala Egypt sarà rinominata Azimut Egypt Asset Management.Rasmala Egypt, fondata nel 1997, è specializzata nella gestione di portafogli conformi alla Sharia ed ha masse pari a 8,46 miliardi di sterline egiziane (474 milioni di dollari), con una forte esperienza nelle strategie azionarie. Azimut ritiene che l'Egitto possa rappresentare una grande opportunità alla luce di una demografia in rapida crescita (il 60% della popolazione ha meno di 30 anni) e un livello relativamente basso di urbanizzazione (45% della popolazione vive in città). Il paese è la più grande economia del Nord Africa e la sua economia dovrebbe crescere del 5% annuo fino al 2020, grazie all'attuazione di riforme, anche se l'inflazione elevata (attualmente al 17,7%) rimane una sfida importante. L'industria dei fondi comuni di investimento rappresenta attualmente solo l'1% del Pil totale.