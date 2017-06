Azimut compra SDB Financial Solutions, seconda acquisizione in Svizzera

Daniela La Cava 26 giugno 2017 - 08:44

MILANO (Finanza.com)

Seconda acquisizione in Svizzera per Azimut. AZ Swiss & Partners, società elvetica del gruppo Azimut, ha infatti annunciato la firma di un contratto di compravendita vincolante per l’acquisto dell’intero capitale sociale di SDB Financial Solutions, che diventerà una controllata di AZ Swiss e continuerà a essere guidata dall’attuale management team. "Grazie a questa seconda acquisizione in Svizzera e alla crescita organica, AZ Swiss raggiunge 2 miliardi di franchi svizzeri (1,9 miliardi di euro) di masse in gestione dall’inizio delle sue attività nel luglio 2016", precisa la società in una nota sottolineando che "la valutazione di SDB è basata su un multiplo dell’utile pro-forma 2016, aggiustato per una ristrutturazione che verrà completata dai venditori entro il 2017. In aggiunta alla componente fissa, le controparti hanno stabilito un normale aggiustamento di prezzo legato al raggiungimento di determinati obbiettivi nel lungo termine".Il closing dell’operazione è soggetto all’approvazione della FINMA, l’autorità di vigilanza svizzera, e al risolversi di alcune condizioni sospensive previste nel contratto di compravendita. “In ogni caso – recita il comunicato - avverrà a seguito del processo di riorganizzazione di cui sopra, ed è previsto per gennaio 2018”. Azimut ed il general manager di SDB, Gianluca Noce, hanno inoltre concordato di lavorare insieme per far crescere il business in Svizzera nel medio-lungo periodo.