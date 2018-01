Azimut balza a +6% dopo annuncio dividendo a 2 euro e possibile aumento quota Timone Fiduciaria

Titta Ferraro 15 gennaio 2018 - 10:19

MILANO (Finanza.com)

Scatto del titolo Azimut a Piazza Affari dopo la diffusione dei dati preliminari 2017 del gruppo di asset management guidato da Pietro Giuliani. Il Gruppo Azimut prevede di chiudere il 2017 con il secondo miglior utile netto consolidato della storia del gruppo, compreso fra 215 e i 225 milioni di euro. Proposto un dividendo di 2 euro per azione e confermato l'obiettivo di 300 mln diu euro di utile netto consolidato entro il 2019. Timone Fiduciaria, che riunisce gli azionisti aderenti al patto di sindacato Azimut Holding, ha rimarcato che gli aderenti al patto hanno discusso, durante la convention di Gruppo riunitasi in data odierna, di dare avvio ad un progetto di studio e valutazione di una potenziale operazione di rafforzamento della partecipazione detenuta nel capitale di Azimut Holding.Il titolo Azimut, dopo una sospensione per eccesso di rialzo, segna un progresso del 6% circa a 17,7 euro.