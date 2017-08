Azimut, acquistata l'australiana Farrow Hughes Mulcahy per 6,2 mln di euro

Valeria Panigada 24 agosto 2017 - 12:09

MILANO (Finanza.com)

Azimut si rafforza in Australia attraverso una nuoca acquisizione. La sua controllata australiana AZ Next Generation Advisory ha firmato oggi un accordo per acquisire l’intero capitale di Farrow Hughes Mulcahy Financial Services. L’accordo prevede, per il 49%, un concambio di azioni Farrow Hughes Mulcahy con azioni AZ NGA e un progressivo riacquisto di tali azioni nei prossimi dieci anni. Il rimanente 51% verrà corrisposto ai soci fondatori in denaro in un periodo di due anni. Il controvalore dell’operazione, includendo sia la parte in denaro sia il concambio azionario, è di circa 9,3 milioni di dollari australiani, equivalente a circa 6,2 milioni di euro. “Siamo molto orgogliosi e soddisfatti dello sviluppo del nostro business in Australia, che ha raggiunto un terzo delle masse complessive gestite all’estero e ha contribuito alla crescita delle masse fuori dall’Italia che oggi rappresentano il 22% del totale", ha commentato Sergio Albarelli, amministratore delegato di Azimut Holding, ribadendo la volontà di proseguire la strategia di crescita internazionale".