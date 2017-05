Azimut acquista Peters & Partners

Titta Ferraro 12 maggio 2017 - 09:07

MILANO (Finanza.com)

AZ Next Generation Advisory Pty Ltd (AZ NGA) ha firmato un accordo per acquistare l’intero capitale di Peters & Partners. L’accordo prevede un concambio di azioni P&P con azioni AZ NGA ed una iniezione di capitale per circa 4,1mln di dollari australiani (€2,8mln). L’operazione prevede un progressivo riacquisto di tali azioni nei

prossimi 10 anni. L’acquisto di P&P, rimarca la nota di Azimut, è il primo passo verso il settore della consulenza aziendale e della consulenza contabile e amministrativa.



Peters & Partners offre un vasto spettro di servizi fiscali, di amministrazione e contabilità per il Self Managed Super Fund (SMSF), di consulenza a livello corporate e svariate attività per le piccole e medie imprese. E’ stata fondata nel 2014 da Michael Peters il quale ha sviluppato un’ampia base clienti tramite una combinazione di M&A e crescita organica.