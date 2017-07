Azimut: Timone Fiduciaria supera la soglia del 15%

Valeria Panigada 24 luglio 2017 - 16:13

MILANO (Finanza.com)

Lapartecipazione in Azimut di Timone Fiduciaria, contenente le azioni del management, consulenti finanziari, gestori e dipendenti del gruppo, ha superato la soglia del 15% del capitale sociale per la prima volta dopo l’accelerated book building di maggio 2015, anche come conseguenza dell’acquisto volontario di azioni da parte di quasi 1.200 partecipanti al patto di sindacato Azimut Holding. Complessivamente, tra il piano di acquisto del 2017 e quello già avviato nel 2016, hanno aderito un totale di 1.193 partecipanti, per un controvalore complessivo pari a circa 34 milioni.