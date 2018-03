Azimut: Timone Fiduciaria prosegue analisi rafforzamento partecipazione

Titta Ferraro 8 marzo 2018 - 14:05

MILANO (Finanza.com)

Timone Fiduciaria, che riunisce gli aderenti al patto di sindacato Azimut Holding, proseguite le attività di analisi circa il possibile avvio di un’operazione di rafforzamento della partecipazione in Azimut Holding. Attualmente, rimarca una nota, sono in fase di definizione termini e condizioni, anche nel confronto con possibili investitori terzi. Hanno altresì preso avvio le attività volte a saggiare le possibili manifestazioni di interesse da parte degli aderenti al patto, anche al fine di poter meglio quantificare l’importo complessivo dell’operazione che, comunque, come già anticipato nel comunicato del 15 gennaio 2018, avrà ad oggetto un numero di azioni comunque inferiore alla soglia che obbligherebbe il Patto al lancio di un’offerta pubblica di acquisto. Timone Fiduciaria provvederà a fornire ulteriori informative al mercato una volta che risulteranno definiti i termini e le condizioni precise dell’operazione.