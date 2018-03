Azimut Holding: utile netto sale a 214,8 mln di euro nel 2017, +15% per ricavi

Daniela La Cava 8 marzo 2018 - 16:10

MILANO (Finanza.com)

Conti 2017 in crescita per Azimut Holding. Nel dettaglio, il gruppo guidato da Sergio Albarelli ha registrato un utile netto consolidato per il 2017 pari a 214,8 milioni di euro rispetto ai 172,7 milioni conseguiti nel 2016 e risultato netto consolidato normalizzato in crescita del 27% a 220 milioni. I ricavi consolidati del gruppo si sono attestati a 810,5 milioni contro i 705,7 milioni nel 2016. Il patrimonio complessivo a fine anno ha raggiunto quota 50,4 miliardi, mostrando un rialzo del 16% rispetto a fine 2016.Il consiglio di amministrazione ha deliberato di proporre all'assemblea dei soci, in calendario il prossimo 24 aprile, la distribuzione di un dividendo di 2 euro per azione (pari ad un payout del 119%). Il dividendo verrà pagato per il 50% in contanti e per il rimanente 50% in azioni proprie detenute in portafoglio dalla società.