Azimut Holding raggiunge il 100% del capitale di Futurimpresa sgr

Daniela La Cava 1 agosto 2017 - 09:10

MILANO (Finanza.com)

Il Gruppo Azimut ha perfezionato un accordo con le Camere di Commercio di Milano, Bergamo, Brescia e Como per acquisire il restante 45% del capitale di Futurimpresa sgr, specializzata nella gestione di fondi alternative. A fronte di questa operazione, il cui valore è di circa 2 milioni di euro, Azimut raggiunge il 100% del capitale di Futurimpresa. Lo si apprende in una nota stampa.Il 29 gennaio 2015, Azimut aveva acquistato il 55% di Futurimpresa dando inizio al progetto dedicato allo sviluppo di sinergie imprenditoriali nel settore degli investimenti nelle piccole e medie imprese, con l’obbiettivo di sostenere la promozione e il loro sviluppo. Con il perfezionamento di questa operazione, prosegue la società, Azimut rafforza la piattaforma per le imprese dedicata a sostenere le eccellenze aziendali durante tutti i cicli di vita, dalle start-up alle aziende più mature, all'interno del progetto Azimut Libera Impresa.