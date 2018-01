Azimut Holding: eseguita la terza tranche di acquisto di azioni proprie

Titta Ferraro 29 gennaio 2018 - 17:12

MILANO (Finanza.com)

Azimut ha reso noto che la terza tranche delle operazioni di acquisto è stata completata per un controvalore complessivo pari a 50 milioni di euro, secondo quanto già oggetto di comunicazione al mercato. In particolare, sono state acquistate complessivamente 2.987.200 azioni ad un prezzo medio ponderato di €16,74. Alla data odierna, includendo quest’ultima tranche, la Società detiene 15.050.237 azioni proprie in portafoglio, pari a circa il 10,5% del capitale sociale. Dall’inizio del piano annunciato in data 7 febbraio 2017, sono state completate operazioni di acquisto per un controvalore totale di circa 100 milioni.