Azimut: Giuliani, pronti a cresce e agire come società aggregante

Titta Ferraro 25 luglio 2017 - 11:37

MILANO (Finanza.com)

Niente vendita, anzi. iIl presidente di Azimut Holding, Pietro Giuliani, in un'intervista concessa al Sole 24 Ore, smentisce ogni possibilità di vendita. "Non siamo in vendita e lo dimostra ampiamente il fatto che siamo tutti impegnati perchè Azimut continui nel percorso di crescita come società aggregante e indipendente", ha detto Giuliani all'indomani della comunicazione che Timone Fiduciaria, contenente le azioni del management, consulenti finanziari, gestori e dipendenti del gruppo, ha superato la soglia del 15% del capitale sociale per la prima volta dopo l’accelerated book building di maggio 2015"Se qualcuno pensa di fare un'Opa ostile su Azimut non ha fatto bene i conti - aggiunge Giuliani - . La nostra è una società di persone e facendo un'Opa ostile cadono tutti i patti di non concorrenza. Così che dal giorno seguente potremmo ricreare una nuova società con le stesse persone e l'eventuale compratore si ritroverebbe nulla in mano". Giuliani ha riferito che un mese fa ho scritto al presidente della Consob, Giuseppe Vegas, per accendere un faro su questa storia.