Azimut: +3% su possibile interesse di Mediobanca

michele fanigliulo 13 agosto 2018 - 17:34

MILANO (Finanza.com)

Oggi Azimut è in forte rialzo e spicca nel Ftse Mib, con un guadagno di oltre il 3% a 14,38 euro.La dinamica è legata ad alcune speculazioni della stampa italiana circa un interesse di Mediobanca per la società.Secondo indiscrezioni sarebbe Mediobanca ad essere interessata ad Azimut e l’operazione potrebbe prendere forma di Opas. Mossa che, sempre secondo i giornali, verrebbe fatta in un'ottica difensiva rispetto alla presunta intenzione di Elliott di costruirsi una posizione nella banca stessa.