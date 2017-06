Axélero, accordo vincolante per acquistare atex per 6,7 mln

Valeria Panigada 23 giugno 2017 - 08:03

MILANO (Finanza.com)

Axélero, l'internet company quotata sul listino Aim Italia, ha sottoscritto un accordo vincolante per l'acquisizione di atex. "L'acquisizione - spiega la società nella nota odierna - è strategica per axèlero perché rappresenta un passo importante nel percorso di crescita e di internazionalizzazione del gruppo che entra così in aree geografiche fino ad oggi non presidiate e in nuovi segmenti di business". Il valore dell'operazione è pari a 6,7 milioni di euro, di cui 6 milioni coperti attraverso finanziamenti bancari. L'acquisizione dovrebbe generare sinergie di costi e di ricavi con ricadute sull'Ebitda. Il closing è previsto a metà luglio.