Axa, no interesse su Generali. Spunta ipotesi Eurobond, potrebbe far bene al settore (ANALISTI)

Alessio Trappolini 1 giugno 2017 - 10:04

MILANO (Finanza.com)

Generali Assicurazioni inizia la giornata borsistica con cautela, mostrando un lieve progresso frazionale e facendo prezzo in area 14 euro. Questa mattina Il Sole riporta in prima pagina un’intervista fatta al numero uno di Axa, Thomas Buberl, dove viene ribadito che “al momento non vi è nessun interesse per quanto riguarda Generali”. Per il Ceo della compagnia transalpiana Generali "non rispetta i criteri geografici e settoriali di Axa”.



Dal punto di vista borsistico ieri il titolo ha portato a casa un guadagno dell’1,5%, “beneficiando del report passato sui tavoli della Commissione Europea che anticipa l’arrivo di obbligazioni assimilabili agli Eurobond”, ha commentato un trader interpellato dalla nostra redazione.



Per le compagnie assicurative, depresse dalla carenza di bond con rendimenti accettabili, “questi quasi-eurobond rappresentano una via per investire in strumenti ad alto merito creditizio e ritorno decente”.