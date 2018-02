Avio: contratto per fornitura ultimo lotto Ariane 5

Luca Fiore 22 febbraio 2018 - 17:48

MILANO (Finanza.com)

Avio e Europropulsion hanno firmato a Parigi un contratto di fornitura per l’ultimo lotto di produzione di Ariane 5 per i prossimi 4 anni. “Il contratto siglato a Parigi per Ariane 5 rappresenta il punto finale di un programma spaziale europeo che ha visto la luce quasi 30 anni fa: a partire dal 2020, infatti, Ariane 5, che ha fatto la storia dell’aerospazio mondiale, verrà gradualmente sostituito da Ariane 6, nuovo e più performante lanciatore per cui Avio realizza a Colleferro i booster case in fibra di carbonio del P120C e, attraverso la controllata Regulus nella Guyana francese, il caricamento a propellente solido”, riporta la nota della società.