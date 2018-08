Autostrade: precisazione su notizia istruttoria Anac

Daniela La Cava 23 agosto 2018 - 07:39

MILANO (Finanza.com)

In relazione all’apertura da parte di Anac di un’istruttoria per verificare l’attuazione da parte di Autostrade per l’Italia delle previsioni di investimento contenute nel Piano Economico Finanziario (Pef), la società precisa che "la mancata attuazione del 72,89% degli interventi previsti nel Pef, si riferisce a investimenti per il potenziamento della rete genovese (Gronda e nodo San Benigno) e non riguarda in alcun modo le attività di manutenzione". La nota informa inoltre che il dato "non deriva da scelte della società, ma è l'effetto dei notevoli ritardi da parte delle istituzioni competenti nell’approvazione del progetto".