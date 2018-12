Autostrade per l’Italia: lettera del Mit su crollo Ponte Morandi, risposte entro 120 giorni

simone borghi 21 dicembre 2018 - 10:04

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha chiesto spiegazioni e approfondimenti ulteriori ad Autostrade per l’Italia nell’ambito del crollo di una sezione del Viadotto Polcevera.La controllata di Atlantia ha infatti ricevuto la lettera dal MIT nella quale è previsto un termine di 120 giorni per rispondere, si legge nella nota, riguardo all’idoneità ed adeguatezza dei sistemi di valutazione e monitoraggio adottati, alle condizioni delle opere d’arte in concessione, anche in ragione della normativa tecnica applicabile, ed alle misure precauzionali adottate in relazione ai lavori in corso sul Ponte Morandi.Il MIT ha, inoltre, richiesto ad Autostrade per l’Italia una propria valutazione circa possibili cause del crollo richiamate nella lettera.Qualche giorno fa anche il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, è tornato è tornato sulla questione della gestione del tratto autostradale del Ponte Morandi di Genova. “Avvocati e tecnici - ha spiegato il ministro - a cui abbiamo dato mandato stanno andando avanti con la procedura amministrativa. Io penso che sia abbastanza scontato che possa portare alla revoca della concessione.”