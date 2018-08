Autostrade: effetto vacanze sul traffico, a luglio +8% su tutta la rete

Valeria Panigada 10 agosto 2018 - 14:19

MILANO (Finanza.com)

Traffico in crescita dell'8% a luglio rispetto al mese precedente sul campione della rete stradale e autostradale di oltre 26 mila km gestita da Anas (società del gruppo FS Italiane). Diminuisce invece del 2% il traffico rispetto al luglio 2017.A livello geografico, il maggior aumento (+12%) si è registrato al Sud, e in particolare in Sicilia (+14%). Cresce il segmento dei veicoli pesanti sia rispetto a giugno 2018 (+3,2%) che a luglio 2017 (+1,4%).