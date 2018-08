Autostrade: cda Aspi condivide prima lista iniziative, confermato piano da 500 mln dopo crollo ponte Genova

Daniela La Cava 21 agosto 2018 - 17:14

MILANO (Finanza.com)

Ilconsiglio di amministrazione di Austostrade per l'Italia (Aspi) che si è riunito oggi, a distanza di una settimana dal crollo del ponte Morandi di Genova, ha condiviso una prima lista di iniziative già annunciate nel corso della conferenza stampa di sabato scorso. Tra cui una stima preliminare di 500 milioni di euro, finanziati con mezzi propri, per la ricostruzione del ponte. Lo si apprende in una nota stampa pubblicata dalla controllata di Atlantia. Il board, che ha espresso cordoglio per le famiglie delle vittime, ha inoltre preso atto della lettera di contestazioni ricevuta dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e ha annnciato che "verrà riconvocato in tempo utile per fornire e deliberare un adeguato riscontro alle stesse".