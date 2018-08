Autostrade: Salvini, no a nazionalizzazione ma serve un miglior equilibrio tra pubblico e privato

Titta Ferraro 23 agosto 2018 - 09:35

MILANO (Finanza.com)

"Non sono per le nazionalizzazioni ma per un sano rapporto tra pubblico e privato. Niente tutto pubblico e niente tutto privato, ma il pubblico deve controllare". Così Matteo Salvini, ministro dell'Interno, ai microfoni di Rtl 102.5, circa l'ipotesi di nazionalizzazione delle Autostrade in seguito all'avvio dell'iter di revoca dellaconcessione ad Autostrade per l'Italia. "Le concessioni sono stato un grande vantaggio per i privati - aggiunge Salvini - e bisogna quindi rivalutare e si può pervenire a una compresenza del pubblico e del privato con buoni risultati".