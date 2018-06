Autorità energia, da 1° luglio tariffe luce +6,5%, gas +8,2%

Laura Naka Antonelli 29 giugno 2018 - 07:27

MILANO (Finanza.com)

A partire dal prossimo 1° luglio le tariffe elettriche saliranno in Italia del 6,5% mentre quelle del gas saranno interessate da un rincaro dell'8,2% per il gas naturale. E' quanto ha reso noto l'Autorità per l'energia, motivando gli incrementi con le tensioni internazionali e l'accelerazione delle quotazioni del petrolio.Gli aumenti, si legge nella nota, sono "in controtendenza rispetto ai forti ribassi (-8% per l'elettricità e -5,7% per il gas) del secondo trimestre 2018".La nota precisa che, con le nuove tariffe per luce e gas, la spesa per l'elettricità (al lordo tasse) per la famiglia-tipo nell'anno scorrevole (compreso tra il 1° ottobre 2017 e il 30 settembre 2018) sarà di 537 euro, con una variazione del +4,8% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell'anno precedente (1 ottobre 2016 - 30 settembre 2017), corrispondente a un aumento di circa 24 euro/anno.Nello stesso periodo la spesa della famiglia tipo per la bolletta gas sarà di circa 1.050 euro, con una variazione del +2% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell'anno precedente (1 ottobre 2016 - 30 settembre 2017), corrispondente a circa 21 euro/anno.L'Autorità di regolazione per l'energia reti e ambiente ha precisato che le tensioni internazionali e, di conseguenza, l'aumento dei prezzi del petrolio, hanno "pesantemente influenzato" i prezzi nei mercati all'ingrosso dell'energia, con ripercussioni sui prezzi per i clienti finali sia del mercato libero che tutelato.