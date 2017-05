Automotive Dealer Day al via a Verona, credito per acquisto auto traina il credito al consumo

Titta Ferraro 16 maggio 2017 - 15:14

MILANO (Finanza.com)

Al via oggi l'Automotive Dealer Day, principale evento B2B nel settore automotive in Europa, che sarà in scena a verona fino al 18 maggio. L’edizione 2017 si inserisce in un contesto di mercato favorevole, caratterizzato da uno sviluppo dei volumi e da una significativa ripresa per il mercato italiano dell'auto, cresciuto a due cifre anche nel primo trimestre del 2017.

Parallelamente alla crescita delle immatricolazioni, prosegue il trend positivo che dallo scorso anno sta restituendo ossigeno alla dinamica dei prestiti alle famiglie per acquisti nel settore Automotive. Fiditalia, silver sponsor dell'Automotive Dealer Day, rimarca come nel 2016 proprio il credito finalizzato all’acquisto di auto/moto ha continuato a trainare il mercato del credito al consumo, con un incremento delle erogazioni pari a 19,1%. Fiditalia, per la quale il comparto auto rappresenta il 55% dell'erogato totale, ha chiuso lo scorso esercizio con i volumi dei finanziamenti Automotive in crescita del 24%.