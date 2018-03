Autogrill: proposto dividendo di 0,19 euro, attesi impatti positivi da riforma fiscale Usa

Valeria Panigada 8 marzo 2018 - 15:23

MILANO (Finanza.com)

Autogrill ha chiuso il 2017 con ricavi pari a 4,56 miliardi, in aumento dell’1,7% rispetto all'anno prima. In calo invece sia l’Ebitda (-3,1% a 399 milioni) sia l’Ebit (-7,9% a 185,2 milioni). L’utile netto è sceso del 2% a 96,2 milioni. L’indebitamento finanziario netto si attesta a 544 milioni, in calo di 34 milioni rispetto all’ammontare di fine 2016. Alla luce di questa performance il gruppo ha deciso di proporre un dividendo di 0,19 euro per azione, in rialzo del 19% rispetto a quello del 2016, con un payout del 50%. Per l'anno in corso Aurogrill rimane positiva prevedendo una crescita profittevole, in linea con la guidance triennale. Il gruppo si aspetta impatti positivi dalla riforma fiscale statunitense approvata prima di Natale, stimando che il tax rate si ridurrà a circa il 25%.