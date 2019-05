Autogrill, accordo con American Airlines per servizi per le lounge

Daniela La Cava 8 maggio 2019 - 15:28

MILANO (Finanza.com)

Autogrill ha annunciato che attraverso la controllata HMSHost sarà il fornitore esclusivo per i prossimi 5 anni dei servizi di food&beverage nelle lounge aeroportuali di American Airlines in tutto il Nord America, per un totale di 51 lounge in 25 aeroporti (24 negli Stati Uniti e 1 in Canada), incluse l’American’s Flagship Lounge e le lounge Flagship First Dining e Admirals Club.“Pensare in grande ha permesso ad HMSHost di essere sempre più innovativa anno dopo anno e per questo motivo siamo particolarmente orgogliosi di diventare parte dell’esperienza American Airlines e al contempo di continuare a portare la nostra competenza nel food&beverage aeroportuale”, ha dichiarato Steve Johnson, ceo Nord America.