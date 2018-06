Autogrill: Ipo di HMSHost? Non sono allo studio operazioni straordinarie

Luca Fiore 19 giugno 2018 - 16:08

MILANO (Finanza.com)

Non sono stati avviati studi di fattibilità su operazioni straordinarie. È quanto ha detto un portavoce di Autogrill in relazione alle indiscrezioni, riportate dall’agenzia Bloomberg, relative un processo per la quotazione della controllata statunitense HMSHost.Sul listino milanese il titolo passa di mano a 11,29 euro, +4,15% rispetto al dato precedente.Nonostante la smentita, il portavoce ha precisato che la società è sempre interessata ad operazioni che possano aumentare il valore del gruppo.