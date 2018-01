Auto: immatricolazioni supereranno quota 2 mln nel 2018 (Csp)

Daniela La Cava 3 gennaio 2018 - 08:16

MILANO (Finanza.com)

Il 2017 è stato archiviato in rialzo dal mercato italiano dell’auto, che è il primo grande comparto dell’economia italiana a fornire un dato statistico sull'intero anno. Dal consuntivo diffuso ieri sera dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti emerge che le vetture immatricolate sono state 1.970.497 con una crescita sul 2016 del 7,9%. Secondo Gian Primo Quagliano, presidente del Centro Studi Promotor (Csp), con un numero di auto vendute prossimo a quota 2 milioni, l’Italia recupera il rango di grande mercato mondiale dell’auto che aveva perso durante la crisi cominciata nel 2008. E soffermandosi sulle previsioni per il nuovo anno, stando alle stime del Csp, le immatricolazioni nel 2018 supereranno quota due milioni per attestarsi a 2.050.000 ed avere poi un ulteriore balzo nel 2019 per portarsi a 2.200.000 unità. "Un livello decisamente importante - commentano da Csp - che sarà di auspicio per affrontare le sfide dei prossimi anni in cui l’automobile, la macchina che ha cambiato il mondo nel secolo scorso, lo cambierà di nuovo con l’avvento dell’auto a guida autonoma".