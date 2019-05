Auto: immatricolazioni Italia ritrovano segno più ad aprile

Titta Ferraro 2 maggio 2019 - 18:10

MILANO (Finanza.com)

Torna a crescere il mercato auto italiano. Secondo i dati diffusi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il mese di aprile, complice una giornata lavorativa in più, ha chiuso a +1,5% con 174.412 immatricolazioni rispetto alle 171.887 del pari periodo 2018 e archiviando il primo quadrimestre dell’anno con una flessione del -4,6% a 712.196 unità rispetto alle 746.689 del primo quadrimestre 2018.Il canale privati, rimarca Federauto, è in aumento del +2,8% (+4,2% nel cumulato da inizio anno) con una quota di mercato del 54,1%, mentre le immatricolazioni a società si riducono del -30,2% (-25,7% da inizio anno) per effetto della consistente diminuzione delle auto-immatricolazioni di case e, in parte, dei concessionari. La crescita di aprile è dovuta soprattutto alla forte ripresa del noleggio che registrando +22,8% inverte in misura consistente il trend dei primi mesi (-6,8% da inizio anno).