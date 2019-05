Auto: immatricolazioni Italia in ripresa ad aprile, ma non per FCA. Che in primi quattro mesi vede vendite -13,75%

Laura Naka Antonelli 3 maggio 2019 - 07:21

MILANO (Finanza.com)

Il mercato italiano dell'auto torna a crescere ad aprile dopo tre mesi di cali consecutivi di immatricolazioni. E' quanto emerge dai dati del ministero dei Trasporti, che indicano come nel mese siano state immatricolate 174.412 vetture, in rialzo dell'1,47% su base annua.Rimane negativo il bilancio dei primi quattro mesi dell'anno: le auto vendute sono state 712.196, in flessione del 4,62% su base annua.Il gruppo Fca ha venduto in Italia nel mese di aprile 44.123 auto, il 4,15% in meno dello stesso mese del 2018. La quota di mercato è scesa dal 26,78% al 25,3%.Nei primi quattro mesi dell'anno le immatricolazioni di Fiat-Chrysler sono state 176.278, in ribasso del 13,75% su base annua, con la quota scesa dal 27,37 al 24,75%.