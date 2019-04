Auto: dal 2022 obbligatori dispositivi di sicurezza, approvato nuovo regolamento Ue

Valeria Panigada 16 aprile 2019 - 15:31

MILANO (Finanza.com)

Dal 2022 scatterà l'obbligo di tecnologie salvavita per i nuovi veicoli dell'Unione europea. Così stabilisce il nuovo regolamento, approvato oggi dal Parlamento europeo per la sicurezza stradale. Secondo le stime, il sistema di adattamento intelligente della velocità potrebbe ridurre del 20% il numero di vittime sulle strade europee.Da maggio 2022, i nuovi modelli dovranno essere dotati di dispositivi di sicurezza come l'assistenza intelligente alla velocità, il sistema avanzato di frenata d'emergenza, l'avviso della disattenzione e della stanchezza del conducente e il rilevamento in retromarcia e registratore di dati di evento (la cosiddetta scatola nera). Dal maggio 2024 queste tecnologie dovranno essere presenti anche sui modelli esistenti.Il regolamento, approvato dal Parlamento con 578 voti favorevoli, 30 voti contrari e 25 astensioni, sarà ora sottoposto all'approvazione formale del Consiglio dei ministri UE per poi entrare in vigore dopo la pubblicazione.