Auto: Renault-Nissan-Mitsubishi lanciano fondo da 1 miliardo di dollari per le nuove tecnologie

Valeria Panigada 10 gennaio 2018 - 09:28

MILANO (Finanza.com)

Renault, Nissan e Mitsubishi hanno annunciato oggi di aver lanciato un fondo di capitale di rischio che investirà circa 1 miliardo di dollari nei prossimi cinque anni nello sviluppo delle nuove tecnologie auto, come l'auto elettrica e a guida autonoma. La conferma dell'intesa, già anticipata settimana scorsa da alcuni organi di stampa, è arrivata in occasione del Ces 2018 di Las Vegas. La prima operazione riguarderà un investimento strategico in Ionic Materials, una società americana che sviluppa materiali per batterie senza cobalto. Nel primo anno, il fondo investirà fino a 200 milioni di dollari.