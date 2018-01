Auto: Fca, immatricolazioni calano del 16,1% a dicembre, +5,2% per il 2017

Daniela La Cava 17 gennaio 2018 - 08:25

MILANO (Finanza.com)

Immatricolazioni in calo a dicembre per Fiat Chrysler Automobiles (Fca). Stando ai dati forniti dall'Acea, nell’ultimo mese del 2017 il gruppo guidato da Sergio Marchionne ha visto le vendite di auto in Europa (Ue+Efta) calare del 16,1% a 62.219 unità, con una quota di mercato che è passata dal 6,2% al 5,5 per cento. Il 2017 è stato invece archiviato con un bilancio positivo: il gruppo ha immatricolato 1.044.714 auto, con una crescita del 5,2 per cento. La quota di mercato è salita al 6,7% dal precedente 6,6% del 2016.