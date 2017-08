Auto: Antitrust chiude istruttoria su Allianz, Generali, Unipol-Sai

Luca Fiore 28 agosto 2017 - 17:08

MILANO (Finanza.com)

L’Antitrust ha chiuso l’istruttoria contro alcune delle maggiori compagnie assicurative. È quanto emerge dalla pubblicazione del Bollettino dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato.“Il 7 dicembre 2016, l’Autorità ha avviato […] un’istruttoria nei confronti delle società Unipol Gruppo Finanziario SpA, UnipolSai Assicurazioni SpA, Compagnia Assicuratrice Linear SpA. (di seguito anche gruppo Unipol), Allianz SpA, Genialloyd SpA (di seguito anche gruppo Allianz), Assicurazioni Generali SpA, Generali Italia SpA, Genertel SpA (di seguito anche gruppo Generali), AXA Assicurazioni SpA, Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, FATA Assicurazioni Danni SpA, TUA Assicurazioni SpA (di seguito anche gruppo Cattolica), volta ad accertare una possibile intesa restrittiva della concorrenza”, riporta il documento.“Le risultanze istruttorie di cui si è dato sopra conto non sono sufficienti, nel caso di specie, a rivelare l’esistenza di un disegno collusivo tra i principali operatori in materia di premi RC Auto, così come ipotizzato nel provvedimento di avvio”.“Non sono emersi elementi idonei a confermare la sussistenza di un’intesa fra le Parti, nella forma di accordi o pratiche concordate, aventi per oggetto e/o per effetto di falsare la concorrenza sui mercati relativi alle polizze RC Auto e alle garanzie associate” e quindi “non si ritiene di proseguire la presente istruttoria”.