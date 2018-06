Aumento Iva: Codacons, basta promesse vogliamo fatti concreti. Rischio stangata da 1.000 euro all'anno a famiglia

Valeria Panigada 7 giugno 2018 - 15:32

MILANO (Finanza.com)

"Iconsumatori sono stanchi delle promesse e sull’Iva vogliono fatti concreti da parte del governo". Lo afferma il Codacons, commentando le dichiarazioni odierne di Luigi Di Maio, vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, secondo cui l'Iva non aumenterà e le clausole di salvaguardia saranno disinnescate. L'associazione dei consumatori chiede fatti concreti perchè finora "non si è visto alcun provvedimento concreto su tale fronte", nonostante da mesi i politici ripetano che nel 2019 l’Iva non aumenterà. Secondo i calcoli del Codacons, con il ritocco al rialzo delle aliquote Iva si rischia stangata da 1.000 euro all'anno per ogni singola famiglia tra costi diretti e indiretti.