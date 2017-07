Atteso avvio positivo per Piazza Affari, focus su banche venete e Unipol

Titta Ferraro 10 luglio 2017 - 08:36

MILANO (Finanza.com)

Si prospetta un incipit di settimana con Piazza Affari in rialzo sulla scia dei buoni riscontri arrivati venerdì scorso dalle non farm payrolls statunitensi di giugno, andate ben oltre le attese.Focus sempre sulle banche venerdì poiché è previsto oggi l'esame alla Camera dei Deputati del decreto per il salvataggio delle banche venete; inoltre a Bruxelles il commissario alla concorrenza e i capi di Single Resolution Board e di Single Supervisory Mechanism della Bce spiegheranno l'ok all'operazione che farà andare i due istituti a Intesa Sanpaolo.Da monitorare l'andamento di Unipol su cui l'agenzia di rating Moody's ha metto il rating sotto osservazione per un possibile upgrade.