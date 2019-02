Attese per Tltro Bce placano lo spread, eventuale caduta governo vista con favore da tanti (analisti)

Titta Ferraro 5 febbraio 2019 - 10:39

MILANO (Finanza.com)

Prima parte di giornata con spread Btp-Bund in lieve contrazione a 253 punti base. Già ieri le pressioni al rialzo sullo spread si erano attenuate dopo che il 1 febbraio il differenziale di rendimento si era allargato al ritmo più intenso da inizio anno. Il tasso del Btp decennale staziona al 2,75%."L'impressione è che qualunque fase di volatilità che duri più di qualche ora finisce per accentuare le attese di un varo di una nuova TLTRO da parte della Bce al meeting del 7 marzo - argomenta Giuseppe Sersale, strategist di Anthilia Capital Partners - . Su queste basi il rischio di un marcato allargamento dello spread dovrebbe essere ridotto, a meno di un serio ulteriore deterioramento dei dati". In merito alle attuali tensioni nel governo, Sersale fa presente che non sono un fattore a supporto, ma nemmeno a detrimento del sentiment in questa fase visto che non pochi operatori vedrebbero con favore una uscita del Governo Gialloverde.